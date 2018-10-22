Сирийские специалисты отремонтируют римский амфитеатр в городе Босра

БОСРА (Сирия), 22 окт — РИА Новости. Сирийские музейщики собираются провести ремонт поврежденного во время войны римского амфитеатра в древнем городе Босра в провинции Дераа, сообщил журналистам главный администратор городского музея Ахмед Али.
В сирийской провинции Дераа сохранилось немало исторических памятников разных эпох, один из самых известных — это римский амфитеатр в городе Босра недалеко от границы с Иорданией.
"Эти памятники, скульптуры, которые вы видите здесь, мы собирали по всему городу Босра, чтобы люди могли их увидеть. Удивительно, что древний город почти не пострадал. Семь лет здесь воевали, а он стоит как и стоял. Несколько снарядов на территорию амфитеатра все же упали, но мы уже скоро начинаем ремонт и всему вернем прежний вид", — сказал Али.
Он отметил, что Босра считается самым древним городом в мире.
Древний город Босра был освобожден от боевиков в июле. Благодаря успешным переговорам российских офицеров боевики сдали город сирийским военным без боя, в том числе благодаря этому практически не пострадали и исторические памятники.
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