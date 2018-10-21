Российские военные передали инвалидные коляски пациентам госпиталя в Сирии

ДАМАСК, 21 окт — РИА Новости. Российские военные передали пациентам сирийского госпиталя для инвалидов коляски, полотенца и теплые одеяла от фонда имени Ахмата Кадырова.

"Мы привезли 25 инвалидных колясок, привезли 50 полотенец, 50 одеял зимних, потому что уже будет холодно. Это самое малое, что мы можем для них сделать. Они воевали за свой народ, они остались без рук, без ног для своей родины", — рассказала журналистам волонтер фонда Кадырова Халися Абгерова.

Директор больницы "Хамиш" Хамит Махмуд рассказал, что госпиталь принимает не только военных.

"К нам ежедневно поступает от 40 до 50 больных. Здесь мы им оказываем помощь, делаем протезы, помогаем им реабилитироваться. Мы помогаем абсолютно всем и делаем это бесплатно — не только военным, но и обычным людям. Мы очень благодарны за ту помощь, которую оказывают нам российские военные. Ведь каждый пациент, который выписывается из нашей больницы, если ему тяжело ходить, он получает от нас инвалидную коляску. Поэтому мы постоянно в них нуждаемся", — сказал он.

Хусам Хамид рассказал журналистам, что воевал с 14 лет, сейчас ему 18. Недавно он остался без ног в бою под Дейр-эз-Зором, но говорит, что все равно хочет вернуться на войну.

"Мне в спину выстрелил снайпер, и почти сразу же рядом со мной взорвалась машина. Мои друзья четыре часа не могли меня вытащить с поля боя. Потом под прикрытием двух танков меня все вынесли и вертолетом отправили в госпиталь. Сейчас мне уже значительно лучше, иду на поправку", — сказал юноша.

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