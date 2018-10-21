Российские военные передали продукты жителям поселка Бираджам в Сирии

БИРАДЖАМ (Сирия), 21 окт — РИА Новости. Российские военные доставили и передали жителям поселка Бираджам сирийской провинции Эль-Кунейтра около 500 продуктовых наборов.

Помощь получили чуть более 200 человек, которые сейчас составляют все население поселка, где до войны было около 1,8 тысячи жителей.

"В продуктовые наборы входит мука, рис, сахар и консервы мясные", — сказал журналистам начальник группы по доставке гуманитарных грузов Владимир Ладейнов.

Глава поселка Васим Хаж-Ахмат рассказал о восстановлении мирной жизни в регионе.

"В нашем районе из пяти населенных пунктов до войны было 5 тысяч человек. Когда сюда пришли боевики, почти все люди ушли из домов. Села были заняты боевиками почти шесть лет. Сейчас вернувшихся в район уже почти 2 тысячи. Скоро многие вернутся, теперь у нас безопасно", — сказал он.

Российские военные также привезли инвалидную коляску для пожилого местного жителя.

"Три года назад я лишился ног из-за сахарного диабета. С тех пор не мог купить себе коляску — очень дорого. Брал иногда у знакомого, когда нужно было куда-то поехать, для важных дел. Теперь я смогу передвигаться по дому, двору, выезжать на улицу. Не передать словами, как я рад!" — сказал Фарид Хусейн.

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