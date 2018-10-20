В Алеппо и Латакии зафиксированы нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксированы в сирийской провинции Латакия и на окраине города Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.
Савченко добавил, что российский Центр призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
Он также уточнил, что за прошедшие сутки представители российского Центра не проводили гуманитарные акции.
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