В Дамаске из-за сильного ливня отключились светофоры и телевещание

ДАМАСК, 20 окт – РИА Новости. Мощный ливень в сирийской столице Дамаске привел к отключению телевизионного вещания и пробкам в городе из-за выхода из строя светофоров, передает корреспондент РИА Новости.
Светофоры на многих улицах города также вышли из строя, и образовались пробки: движением управляют регулировщики. СМИ также опубликовали фотографии града, выпавшего в ряде пригородов Дамаска.
Никаких признаков скорого окончания природной стихии пока не наблюдается.
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