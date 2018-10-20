В Дамаске из-за сильного ливня отключились светофоры и телевещание

ДАМАСК, 20 окт – РИА Новости. Мощный ливень в сирийской столице Дамаске привел к отключению телевизионного вещания и пробкам в городе из-за выхода из строя светофоров, передает корреспондент РИА Новости.

Небо над Дамаском затянуло тучами во второй половине дня в субботу. После продолжавшегося около часа грома с молниями и накрапывающим небольшим дождем на улицы Дамаска хлынул ливень. Из-за стихии в городе сильно ухудшилось качество телевизионного сигнала, а в ряде мест он вообще пропал.

Светофоры на многих улицах города также вышли из строя, и образовались пробки: движением управляют регулировщики. СМИ также опубликовали фотографии града, выпавшего в ряде пригородов Дамаска.

Никаких признаков скорого окончания природной стихии пока не наблюдается.

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