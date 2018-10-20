Дамаск призвал ООН расследовать авиаудар коалиции по мирным жителям

ДАМАСК, 20 окт – РИА Новости. МИД Сирии обвинил страны международной коалиции во главе с США в нарушении международного права при нанесении авиаударов в провинции Дейр-эз-Зор, унесших жизни более 60 мирных жителей, и призвал ООН расследовать этот инцидент.

Агентство SANA сообщило в субботу, что авиаудары международной коалиции во главе с США по деревням ас-Суса и аль-Бубадран в сирийской провинции Дейр-эз-Зор унесли жизни 62 мирных жителей.

"Совершенное коалицией преступление вновь доказывает пренебрежение ее стран по отношению к международному праву и отсутствие у этих стран каких-либо моральных ценностей. При этом они у них могут появляться, когда им нужно поучать других о необходимости ценить жизни мирных жителей и права человека", — цитирует агентство SANA направленное внешнеполитическим ведомством Сирии письмо ООН и генсеку организации.

МИД потребовал провести независимое и прозрачное расследование авиаудара и предпринять меры по недопущению таких инцидентов.

"Это ужасное преступление вновь показало всему миру, что цель США в этой незаконной операции коалиции не борьба с терроризмом, а убийство как можно большего числа сирийцев и полное пренебрежение гуманитарными ценностями", — говорится в письме МИД.

Сирийский военный источник сообщил РИА Новости в четверг, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в селении ас-Суса в провинции Дейр-эз-Зор.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко заявил в понедельник, что в результате бездействия проамериканских формирований террористам удалось установить полный контроль над полосой вдоль восточного берега реки Евфрат протяженностью около 20 километров между населенными пунктами Хаджин и Эс-Суса.

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