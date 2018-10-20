Губернатор сирийской Сувейды сообщил об освобождении шести заложников ИГ*

ДАМАСК, 20 окт – РИА Новости. Шесть из 29 захваченных боевиками "Исламского государства"* в июле в сирийской провинции Сувейда заложников освобождены, ожидается освобождение и остальных похищенных, заявил губернатор провинции.

В результате атак смертников в городе Эс-Сувейда 25 июля и нападения боевиков на ряд деревень в одноименной провинции погибли более 210 человек, ранены более 200. Боевики ИГ* взяли в заложники нескольких жителей провинции и удерживают с тех пор. Параллельно сирийская правительственная армия ведет военную операцию против ИГ* в окрестностях вулкана ас-Сафа.

"В результате осады, устроенной боевикам ИГ* сирийской армией, и благодаря усилиям ответственных сторон были освобождены шесть похищенных из 29 – две женщины и четверо детей. Остальные будут освобождены в ближайшем будущем", — цитирует агентство SANA губернатора провинции Сувейда Амира аль-Ишши.

Одна из освобожденных заложниц Расима Абу Аммар рассказала, что за время нахождения у боевиков она с детьми страдала от голода, жажды и тяжких климатических условий пустыни.

Источник в органах безопасности Сирии 17 октября сообщал РИА Новости о достижении сделки по обмену шестерых заложников на 17 боевиков ИГ*. По его словам, согласно договоренности будет установлен режим прекращения огня в окрестностях вулкана ас-Сафа на время обмена пленными.

* Террористическая организация, запрещена в России