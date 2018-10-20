Шойгу: стабилизация на Ближнем Востоке затрагивает интересы всех стран АТР

СИНГАПУР, 20 окт — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу призвал страны "СМОА плюс" присоединиться к гуманитарно-восстановительной миссии в Сирии, подчеркнув, что это затрагивает интересы всех стран, включая государства Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Сегодня эта страна остро нуждается в помощи международного сообщества", — сказал Шойгу, выступая в субботу на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнеров по диалогу ("СМОА плюс").

Он отметил, что население Сирии нуждается в продуктах питания, предметах первой необходимости, медикаментах, строительных материалах и технике, восстановлении объектов жизнеобеспечения и критической инфраструктуры, разминировании территории.

Стабилизация обстановки на Ближнем Востоке, продолжил министр, затрагивает интересы всех государств, в том числе и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). "Сообща мы сможем не только создать благоприятные условия для возвращения беженцев домой и нормализации обстановки в Сирии, но и не допустить возрождения ИГИЛ* на Ближнем Востоке, а значит, воспрепятствовать его распространению в АТР", — отметил Шойгу.

Для этого, по его словам, как предлагал президент России Владимир Путин, "призываем страны "СМОА плюс" выступить широким антитеррористическим фронтом при центральной координирующей роли ООН и соблюдении норм международного права, без скрытых повесток дня и двойных стандартов".

При этом министр отметил, что странами АТР уже прилагаются значительные усилия для противодействия терроризму и экстремизму. В частности, "положительные оценки получает запущенная 25 января инициатива Брунея, Индонезии, Малайзии, Сингапура, Таиланда и Филиппин по обмену разведданными в сфере антитеррора "Наши глаза"", сказал Шойгу. Такие инициативы нужно поддерживать, поскольку "предоставление партнёрам информации о подготовке террористических атак позволяет оперативно противодействовать планам боевиков и лишает их возможности безнаказанно убивать мирных граждан", отметил он.

*Террористическая организация, запрещенная в России.