Шойгу рассказал о деятельности российских саперов в Сирии

СИНГАПУР, 20 окт – РИА Новости. Российские саперы за время операции в Сирии разминировали 6,5 тысячи гектаров территории республики, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Провели большую работу по обезвреживанию взрывоопасных предметов. Российскими саперами в общей сложности разминировано порядка шести с половиной тысяч гектаров сирийской территории, полутора тысяч километров дорог, свыше 19 тысяч зданий и сооружений", — сказал Шойгу, выступая в субботу на Пятом совещании министров обороны АСЕАН и партнёров по диалогу ("СМОА плюс").

По его оценке, к сегодняшнему дню созданы все условия для возрождения Сирии как единого государства. "Но для реализации этой цели необходимы усилия не только России, но и других членов мирового сообщества", — отметил министр.

По данным ООН, подчеркнул Шойгу, почти семь миллионов человек покинуло Сирию из-за войны. "Сейчас ситуация в стране позволяет им вернуться в свои дома. Россия вносит весомый вклад в этот процесс", — сказал министр.

В частности, в Москве функционирует Межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев, а в Дамаске – Центр приёма, распределения и размещения беженцев, сказал Шойгу.

Он также проинформировал коллег, что в Сирии созданы пункты пропуска беженцев из Ливана и Иордании. "С 18 июля текущего года их пересекло уже около 17 тысяч человек. Всего с начала операции в Сирийскую Арабскую Республику из-за рубежа возвратилось свыше двухсот сорока пяти тысяч вынужденных переселенцев. Еще около двух миллионов сирийцев изъявили желание вернуться на родину из мест временного проживания за границей", — сообщил Шойгу.

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