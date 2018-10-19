Коалиция расследует свой ошибочный удар по курдам в Сирии

ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Коалиция под руководством США расследует возможный ошибочный удар по союзным курдским формированиям в Сирии, заявил РИА Новости представитель коалиции, полковник сухопутных сил США Шон Райан.

О том, что коалиция ошибочно нанесла удар по формированию курдов, сообщил ранее на этой неделе военно-дипломатический источник в Москве.

"Мы получили сообщения о возможном инциденте с атакой на дружественные местные силы на северо-востоке Сирии. Проводится расследование, мы сообщим о дополнительных подробностях в подходящее время", — сказал представитель коалиции.

"Сирийские демократические силы — наш партнер в усилиях по разгрому ИГ*, и мы продолжим поддерживать их по мере того, как они освобождают последнюю цитадель ИГ* в среднем течении Евфрата", — добавил он.

Ранее военно-дипломатический источник в Москве заявил, что 17 октября два истребителя F-15 коалиции "из-за непрофессиональных действий американских ВВС" нанесли удар по союзным курдским формированиям. Сообщалось, что погибло 6 курдских бойцов, около 15 были серьезно ранены.