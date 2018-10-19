Париж приветствует инициативы по урегулированию в Сирии, сообщил источник

ПАРИЖ, 19 окт — РИА Новости. В Париже приветствуют любые инициативы, которые бы способствовали долгосрочному урегулированию в Сирии, сообщил французский дипломатический источник, комментируя предстоящий 27 октября саммит РФ, Турции, Франции и Германии в Стамбуле.

"Все, что способствует долгосрочному дипломатическому урегулированию ситуации в Сирии с подключением всех субъектов международного сообщества, всегда будет приветствоваться", — сказал источник.

Он напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон поедет в Стамбул, если не будет наступления в Идлибе.

"Мы готовы обсудить все вопросы, но в правильном порядке", — подчеркнул источник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в саммите РФ-Турция-ФРГ-Франция по Сирии 27 октября в Стамбуле, но призвал не ждать от встречи каких-либо прорывных решений.

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