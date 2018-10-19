Путин 24 октября обсудит с премьером Италии ситуацию в Сирии и Ливии

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 24 октября обсудит с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.

"Двадцать четвертого октября в Москве состоятся переговоры Владимира Путина с председателем Совета министров Итальянской Республики Джузеппе Конте, который посетит Россию с официальным визитом. Имеется в виду обсудить состояние и перспективы развития российско-итальянского сотрудничества в различных областях, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам, включая ситуацию в Сирии и Ливии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также запланирована встреча Путина и Конте с руководителями ведущих итальянских предприятий. По итогам официальных мероприятий предусмотрено подписание ряда двусторонних документов.

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