Экс-генсек ЛАГ считает, что Сирия есть и будет частью арабского мира

СОЧИ, 19 окт — РИА Новости. Бывший глава МИД Египта и экс-генсек Лиги арабских государств Амр Муса считает, что, несмотря на приостановку членства Дамаска в ЛАГ, Сирия есть и будет частью арабского мира.

Решение о приостановке членства Сирии в ЛАГ приняли министры иностранных дел арабских стран в ноябре 2011 года после начала антиправительственных демонстраций в Сирии и отказа ее властей от арабского плана по урегулированию внутреннего кризиса. В конце сентября глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что Сирия будет решать вопрос с восстановлением своего членства после того, как страны организации "откроют дверь" в нее для Дамаска.

"Сирия с начала до конца — арабская страна. Мы не можем рассматривать Сирию как инородное государство. Место Сирии — в арабском мире", — заявил Муса журналистам в кулуарах заседания клуба "Валдай" в Сочи, говоря о перспективах восстановления членства САР в организации.

Он также оценил визит президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси в Россию, согласившись с оценкой, что поездка "открывает новую эпоху" в отношениях двух стран. "Да, действительно. (Президент РФ Владимир) Путин упомянул это не раз. (У двух стран) много экономических проектов, стратегический диалог. Я оптимистично настроен в отношении будущего российско-египетского взаимодействия", — заявил Муса.

Говоря о самом заседании Валдая, экс-генсек ЛАГ отметил, что оно дало "возможность обсудить ряд проблем от Кореи, до Палестины, международное сотрудничество, новую международную систему, отношения России, Китай и США, Европейский союз и его статус".

"Это было очень полезно, и присутствие президента Путина создало новую атмосферу, человек, который полностью в курсе имеющихся проблем как президент РФ и готов говорить по всем вопросам — Азия, Ближний Восток, Средиземноморье. Я думаю, что такая встреча дает невероятную возможность дать понять людям, у которых иначе нет такой возможности, что ему есть сказать представителям того или иного региона", — заявил Муса.

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