МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Международное расследование должно быть проведено по факту удара коалиции США по мирным жителям в сирийском Дэйр-эз-Зоре, виновные должны быть привлечены к ответственности, заявил РИА Новости в четверг председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Сирийский военный источник сообщил агентству, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудары по домам мирных жителей в селении ас-Суса в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

"Если подтвердятся данные сирийских источников о нанесении коалицией во главе с США авиаударов по домам мирных жителей в селении ас-Суса на востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор, нужно будет ставить вопрос о международном расследовании и привлечении виновных к ответственности", — сказал Косачев.

США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против террористической группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны. Россия с 2015 года проводит операцию против террористов в Сирии по запросу Дамаска.