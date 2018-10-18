СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Те, кто хочет, чтобы иранские войска покинули Сирию, должны предоставить гарантии невмешательства в дела САР, заявил президент России Вадимир Путин.

"Для того, чтобы Сирия имела возможность отказаться от услуг своих союзников, одним из которых, безусловно, является Иран, там должны быть созданы условия безопасного развития для сирийской государственности. Значит, те, кто хочет, чтобы иранские войска ушли с территории Сирии, должны предоставить гарантии невмешательства во внутренние дела САР", — заявил Путин.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>