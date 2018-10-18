Путин рассказал о позиции России по присутствию международных войск в Сирии

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Все международные войска с территории Сирии должны уйти после победы над терроризмом, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Наша позиция, я об этом уже сказал, заключается в том, что после решения ряда вопросов, в том числе после окончания, победы над террористами, все иностранные войска должны с территории Сирийской Арабской Республики выйти, и по мере того, как будет крепнуть обороноспособность самой Сирии, и в соответствии с пожеланиями самого сирийского правительства", — сообщил он.

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