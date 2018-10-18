Путин считает, что уговаривать Иран уйти из Сирии - проблема не России

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Уговаривать Иран уйти из Сирии — не проблема России, Дамаск и Тегеран должны сами решать и договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба.

"По поводу Ирана. Это все-таки не совсем наша проблема, уговаривать Иран уйти с территории Сирии. Сирия и Иран — суверенные государства, они должны выстраивать отношения между собой. Да, мы имеем серьезные, глубокие отношения и с Ираном, и с Сирией. Больше того, мы в ходе дискуссий, диалога с иранскими партнерами некоторые вопросы решили, в том числе и отвод ударных систем оружия от израильских границ, от Голанских высот", — заявил Путин.