Неверов рассказал, когда российские парламентарии смогут посетить Сирию

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Парламентарии РФ могут посетить Сирию с визитом во второй половине ноября, сообщил РИА Новости глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, который отвечает за сотрудничество Госдумы с законодательными органами власти Сирийской Арабской Республики и Ливией.

"Скорее всего, это будет вторая половина ноября", — сказал Неверов, отвечая на вопрос, когда российские парламентарии планируют посетить Сирию. В четверг парламентская делегация САР прибыла в Москву, где в течение нескольких дней пройдёт ряд встреч с их коллегами из Госдумы для обсуждения сотрудничества двух стран.

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