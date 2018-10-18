СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Террористы запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии захватили в заложники нескольких граждан США и стран Европы, заявил президент России Владимир Путин.

"По нашим данным, захватили еще в заложники несколько граждан и Соединенных Штатов, и европейских стран. Все молчат, какая-то тишина, как будто ничего не происходит", — заявил Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, отвечая на вопросы участников.

Накануне военно-дипломатический источник сообщил РИА Новости, что граждане западноевропейских и других стран находятся в плену ИГ* в подконтрольном боевикам населенном пункте Хаджин в провинции Дейр-эз-Зор. По данным собеседника агентства, 13 октября боевики ИГ* напали на лагерь беженцев в районе близлежащего населенного пункта Эль-Бахра, захватили в заложники и вывезли в подконтрольный им Хаджин около 130 арабских семей. Среди заложников ИГ* в этом районе находятся уже более 750 человек, в том числе граждане западноевропейских и других государств, уточнил источник. По его словам, террористы выдвигают курдам ультиматумы по немедленному освобождению всех своих сторонников и требуют передачи под свой контроль новых территорий на востоке Евфрата, а в качестве рычага давления ежедневно расстреливают своих пленников.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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