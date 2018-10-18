Путин призвал наращивать совместную борьбу с терроризмом в Сирии

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал наращивать совместную работу по борьбе с терроризмом в Сирии, так как, возможно, некоторые из боевиков еще готовы в любой момент взяться за оружие.

Российский лидер на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай" отвечал на вопрос, действительно ли сдавшиеся боевики разуверились в своих целях.

"Кто-то действительно сложил оружие и действительно посчитал, что ставил перед собой ложные цели. Кто-то просто спрятался пока за наши гуманитарные акции, так скажем, и готов в любую секунду взять оружие в руки. Такое возможно. Это говорит о том, что все мы должны быть начеку и не уменьшать угрозы и наращивать нашу совместную работу по борьбе с террором и идеологией терроризма, и с финансированием терроризма", — заявил он.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. Путин заявлял, что стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

Начало полномасштабного функционирования зоны 15 октября не состоялось из-за отсутствия гарантий безопасности с турецкой стороны. Источник в ополчении "Лива аль-Кудс" в Алеппо сообщил РИА Новости, что полномасштабное функционирование зоны начнется в первых числах ноября.

При этом в Дамаске заявили, что боевики должны сдать все тяжелое вооружение к декабрю. Контролировать зону будут турецкие и российские патрульные группы. Кроме того, Турция взяла на себя обязательства по размежеванию непримиримых боевиков от вооруженной оппозиции.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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