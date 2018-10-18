В Сирии на берегу Евфрата есть силы ИГ*, заявил Путин

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Никто не знает, что происходит на берегу Евфрата, который находится под патронатом США, там еще есть силы террористической группировки "Исламское государство"*, заявил Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в четверг, отвечая на вопросы участников.

"Эта территория находится под патронатом наших американских партнеров, они опираются там на курдские вооруженные формирования. Но они явно недоработали, там в нескольких населенных пунктах остались представители ИГИЛ*", — заявил Путин.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

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