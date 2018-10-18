Оппозиционный СКП посетит Москву в ответ на приглашение посла России

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Насер аль-Харири заявил, что комитет принял приглашение властей РФ посетить Москву с визитом, он состоится через несколько дней.
Он отметил, что это будут переговоры со "стороной, которой принадлежит право решать в Сирии". Аль-Харири назвал переговоры с сирийскими властями "напрасными".
Представитель СКП Яхья аль-Ариди ранее сообщил РИА Новости, что посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов встретился с аль-Харири и передал ему приглашение посетить Москву.
Аль-Ариди уточнил, что в случае, если оппозиционеры договорятся, визит пройдет в конце октября.
Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату — Турцией и Ираном — и спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой работает над формированием межсирийского конституционного комитета в Женеве, призванного подготовить конституционную реформу в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН и итогами Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.
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