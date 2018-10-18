Оппозиционный СКП посетит Москву в ответ на приглашение посла России

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Глава оппозиционного Сирийского комитета по переговорам Насер аль-Харири заявил, что комитет принял приглашение властей РФ посетить Москву с визитом, он состоится через несколько дней.

"Мы встретимся через несколько дней со спецпосланником США по Сирии для обсуждения политической ситуации, также мы посетим Россию через несколько дней в ответ на полученное нами приглашение", — заявил аль-Харири на пресс-конференции СКП.

Он отметил, что это будут переговоры со "стороной, которой принадлежит право решать в Сирии". Аль-Харири назвал переговоры с сирийскими властями "напрасными".

Представитель СКП Яхья аль-Ариди ранее сообщил РИА Новости, что посол России в Саудовской Аравии Сергей Козлов встретился с аль-Харири и передал ему приглашение посетить Москву.

Аль-Ариди уточнил, что в случае, если оппозиционеры договорятся, визит пройдет в конце октября.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не видит причин для форсирования работы по созданию конституционной комиссии Сирии. Официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что процесс идет сложно, так как "не все конструктивно настроены".

Россия вместе с основными партнерами по астанинскому формату — Турцией и Ираном — и спецпредставителем ООН Стаффаном де Мистурой работает над формированием межсирийского конституционного комитета в Женеве, призванного подготовить конституционную реформу в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совета безопасности ООН и итогами Конгресса сирийского национального диалога в Сочи.