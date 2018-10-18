Эксперт оценил заявление Лаврова о посте посланника ООН по Сирии

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи, отметил вклад спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, а также необходимость не допустить политизации этого поста, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

"Лавров обрисовал российскую позицию по ряду основных направлений нашей внешней политики, в том числе по сирийской проблеме, он подтвердил готовность к диалогу, в том числе политическому, в Женеве, отметил значение механизма (спецпосланника ООН по Сирии Стаффана) де Мистуры", — заявил Кортунов, который участвовал во встрече с Лавровым, которая была закрыта для СМИ.

По его словам, министр говорил о необходимости перехода к постконфликтному восстановлению Сирии.

"Сказал, что Россия готова к взаимодействию с американскими партнерами, когда и если партнеры будут готовы к такому взаимодействию, при этом обрисовал ситуацию, показал, как, с его точки зрения, с точки зрения российской внешней политики наши западные партнеры пытаются использовать ситуацию в Сирии своих интересах, почему это не устраивает Россию. Мне кажется, это было очень взвешенное, сбалансированное выступление", — продолжил эксперт.

Отвечая на вопрос, прозвучали ли новые идеи и посылы в выступлении министра, он отметил, что в нем была "важна тональность". "В отношении Сирии мне он показался достаточно оптимистичным, умеренно, так скажем, оптимистичным, говоря о ситуации в Идлибе, о возможности избежать эскалации военных действий. В отношении западных санкций ничего принципиально нового не было. Лавров говорил как всегда — говорил очень профессионально, без лишних эмоций", — пояснил Кортунов.

Говоря о том, какие оценки прозвучали со стороны Лаврова в отношении грядущей отставки с поста спецпосланника ООН по Сирии де Мистуры, Кортунов заявил, что Лавров "отметил тот вклад, который де Мистура внес".

"Мне кажется, что сейчас самое главное — избежать политизации этой позиции, поскольку он (Лавров) говорил, в частности, об инициативах американских сотрудников ООН, которые выступили с идеей чуть ли не запретить ООН участвовать в реконструкции Сирии. Есть опасения, что такая позиция, в том числе в международных организациях, включая и ООН, если она закрепится, это, конечно, может создавать проблемы", — пояснил эксперт.

На сессии вопросов и ответов, по словам Кортунова, участники дискуссии интересовались самыми разными вопросами, единой темы не было.

"Естественно, что у каждого участника дискуссии свой набор приоритетов. В частности, понятно, что европейские коллеги интересовались будущим наших отношений с ЕС, в какой-то степени наших отношений с НАТО. Китайский представитель спрашивала, какой совет Лавров мог бы дать руководству КНР о том, как реагировать на усиление давления со стороны США", — рассказал он.

Ближневосточные эксперты интересовались "деталями того, как сейчас Россия себя позиционирует не только в Сирии, но и в других странах арабского Востока, наше отношение к палестинскому конфликту и так далее".

"Поскольку в зале сидело много людей из разных стран мира, какой-то единой темы, которая бы интересовала в равной степени всех, по понятным причинам не было", — заключил Кортунов.

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