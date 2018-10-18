Эксперт оценил заявление Лаврова о посте посланника ООН по Сирии

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи, отметил вклад спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, а также необходимость не допустить политизации этого поста, заявил РИА Новости генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
По его словам, министр говорил о необходимости перехода к постконфликтному восстановлению Сирии.
"Сказал, что Россия готова к взаимодействию с американскими партнерами, когда и если партнеры будут готовы к такому взаимодействию, при этом обрисовал ситуацию, показал, как, с его точки зрения, с точки зрения российской внешней политики наши западные партнеры пытаются использовать ситуацию в Сирии своих интересах, почему это не устраивает Россию. Мне кажется, это было очень взвешенное, сбалансированное выступление", — продолжил эксперт.
Говоря о том, какие оценки прозвучали со стороны Лаврова в отношении грядущей отставки с поста спецпосланника ООН по Сирии де Мистуры, Кортунов заявил, что Лавров "отметил тот вклад, который де Мистура внес".
"Мне кажется, что сейчас самое главное — избежать политизации этой позиции, поскольку он (Лавров) говорил, в частности, об инициативах американских сотрудников ООН, которые выступили с идеей чуть ли не запретить ООН участвовать в реконструкции Сирии. Есть опасения, что такая позиция, в том числе в международных организациях, включая и ООН, если она закрепится, это, конечно, может создавать проблемы", — пояснил эксперт.
На сессии вопросов и ответов, по словам Кортунова, участники дискуссии интересовались самыми разными вопросами, единой темы не было.
Ближневосточные эксперты интересовались "деталями того, как сейчас Россия себя позиционирует не только в Сирии, но и в других странах арабского Востока, наше отношение к палестинскому конфликту и так далее".
"Поскольку в зале сидело много людей из разных стран мира, какой-то единой темы, которая бы интересовала в равной степени всех, по понятным причинам не было", — заключил Кортунов.
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