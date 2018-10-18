Медведев заявил о готовности способствовать восстановлению Сирии

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Москва надеется на переход к восстановлению в Сирии вслед за выборами руководства страны и готова максимально способствовать внутрисирийскому диалогу, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Мы надеемся, что это всё завершится, Сирия выберет руководство и придёт к фазе восстановления. Будут изменены какие-то правила, будет активизирован национальный диалог. Только в результате этого можно вернуть спокойствие на сирийскую землю. Мы готовы этому по максимуму способствовать", — сказал он в интервью "Евроньюс".

По словам Медведева, когда он был в Сирии в 2010 году, впечатление было благоприятным. "Это было нормальное, современное, в достаточной мере светское государство, где в мире жили — на тот период, конечно, — представители различных конфессий: и мусульмане, и христиане, и алавиты, которые по-разному рассматриваются разными религиями и разными государствами. В настоящий момент Сирия, конечно, находится в совершенно другой ситуации",- заметил премьер.

"Как мне представляется, задача мирового сообщества – сделать так, чтобы на сирийскую землю вернулся мир", — заключил Медведев.

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