Песков прокомментировал уход де Мистуры с поста спецпосланника ООН по Сирии

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя уход Стаффана де Мистуры с поста спецпредставителя генсека ООН по Сирии, заявил, что не все действия были эффективны, но Кремль надеется на продвижение урегулирования.

Ранее де Мистура заявил, что покинет свой пост в конце ноября. Дипломат объяснил свое решение причинами "личного характера", связанными с семьей.

"Контакты с де Мистурой, вы знаете, были постоянные, но не всё, наверное, можно назвать эффективным из того, что делалось. Но, в любом случае, мы надеемся, что процесс политического урегулирования в Сирии будет продолжаться, потому что другой альтернативы нет", — сказал Песков журналистам.

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