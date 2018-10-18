В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала семь случаев нарушений режима прекращения огня, Турция нарушений не зафиксировала, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 7 случаев стрельбы в провинциях: Латакия — 3, Алеппо — 4. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано", — говорится в документе на сайте Минобороны.

В течение суток Центром по примирению враждующих сторон проведены две гуманитарные акции: в Кваре провинции Хама выдано 350 продовольственных наборов, общим весом 1,5 тонны, в Телль-Аламе провинции Алеппо выдано 450 продовольственных наборов (1,95 тонны).

Отмечается, что всего в Сирии Центр по примирению провел 1968 гуманитарных акций, общий вес доставленного гуманитарного груза составил 3078,3 тонны.

В Минобороны отметили, что за прошедшие сутки соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось — 2518. Количество вооруженных формирований, заявивших о соблюдении режима перемирия, также не изменилось — 234.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>