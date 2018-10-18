Более 40 сирийцев за сутки вернулись из Иордании на родину

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Более 180 сирийцев вернулись на родину с территории Ливана и Иордании за прошедшие сутки, в том числе свыше 40 — через недавно открытый пограничный пункт "Насиб", следует из данных информационного бюллетеня Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного в четверг.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории иностранных государств возвратились 182 гражданина САР, из них из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" вернулись 140 беженцев (женщин – 42, детей – 71), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 42 сирийских гражданина (женщин – 13, детей – 21)", — говорится в документе.

По данным Центра, за прошедшие сутки в Восточную Гуту (провинция Дамаск) вернулись 23 беженца.

Сообщается, что всего с 18 июля 2018 года с территории иностранных государств вернулись 19 327 человек, в том числе из Ливана – 18 827, через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" – 11 290, "Телль-Калах" – 1 142, "Эль-Дабусия" – 1 834, "Эль-Кусайр" – 854, "Земрани" – 3 847, из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 360 человек.

Согласно документу, за прошедшие сутки российской стороной проведены две гуманитарные акции, в ходе которых нуждающимся жителям Сирии выдано 3,45 тонны продовольствия, в Квара (провинция Хама) — 350 продовольственных наборов общим весом 1,5 тонны, в Телль-Алам (провинция Алеппо) — 450 продовольственных наборов общим весом 1,95 тонны, фондом имени Кадырова в ходе благотворительной акции населению выдана одна тонна хлеба.

Кроме того, по данным центра, инженерные подразделения САР продолжают разминирование местности. За сутки в населенных пунктах Сем-Али, Айн-Зат, Эр-Растан (провинция Хомс), Уфания, Шаукатлия, Хадар, Эль-Османия (провинция Эль-Кунейтра), Эз-Зелаф (провинция Дамаск) они разминировали восемь гектаров территории, девять зданий и два километра дорог.

"Обнаружены и уничтожены 41 взрывоопасный предмет (ВОП), в том числе 10 самодельных взрывных устройств (СВУ)", — следует из сообщения.

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