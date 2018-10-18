Боевики ИГ* прекрасно себя чувствуют в районе Ат-Танфа, заявил Лавров

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* "прекрасно себя чувствуют" в зоне США в районе сирийского Ат-Танфа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>