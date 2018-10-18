Боевики ИГ* прекрасно себя чувствуют в районе Ат-Танфа, заявил Лавров

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* "прекрасно себя чувствуют" в зоне США в районе сирийского Ат-Танфа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Мы не знаем, что творится в некоторых других районах Сирии. В частности, американцы надолго обосновываются на восточном берегу реки Евфрат. Они там в одном порядке конструировали зону радиусом 55 км в районе Ат-Танфа, внутри которой находится лагерь беженцев Рукбан, куда нет доступа, потому что никто не может дать гарантии, что в этот лагерь можно безопасно пройти, не рискуя быть атакованными бандитами, которые прекрасно себя чувствуют в этой американской зоне, в том числе, и игиловцы*", — заявил Лавров в интервью RT France , Paris Match и Figaro.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.

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