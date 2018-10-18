В Латакии прошла конференция сирийских онкологов

ЛАТАКИЯ (Сирия), 18 окт — РИА Новости. В сирийском городе Латакия впервые за послевоенное время прошла конференция местных онкологов, участники которой обсудили проблемы борьбы с раком в стране.
"Больные приходят в центры очень поздно — большой процент, которые приходят на третьей-четвертой стадии, когда хирургические манипуляции никак не сделаешь. Почти 70% — это те, кому уже не сделаешь операцию", — сказал журналистам председатель Медицинской ассоциации Сирии Махмуд Халаф.
Специалистам еще предстоит выяснить общее количество больных, сирийский Минздрав не обладает такими данными. Отдельной проблемой для развития сирийской медицины являются санкции.
В Латакии функционирует один из немногих в крупных городах онкологический диспансер. Недавно для него была закуплена новая техника.
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