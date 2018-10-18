В Латакии прошла конференция сирийских онкологов

ЛАТАКИЯ (Сирия), 18 окт — РИА Новости. В сирийском городе Латакия впервые за послевоенное время прошла конференция местных онкологов, участники которой обсудили проблемы борьбы с раком в стране.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский Перейти в фотобанк Международную выставку в Дамаске посетили свыше полумиллиона человек Сирийские специалисты пришли к выводу, что на сегодняшний день в первую очередь надо сконцентрироваться на диагностике онкологических заболеваний, так как во время войны люди физически не могли уделять должного внимания своему здоровью и сегодня они зачастую обращаются к медикам уже на поздних стадиях болезней.

"Больные приходят в центры очень поздно — большой процент, которые приходят на третьей-четвертой стадии, когда хирургические манипуляции никак не сделаешь. Почти 70% — это те, кому уже не сделаешь операцию", — сказал журналистам председатель Медицинской ассоциации Сирии Махмуд Халаф.

Специалистам еще предстоит выяснить общее количество больных, сирийский Минздрав не обладает такими данными. Отдельной проблемой для развития сирийской медицины являются санкции.

"Мы следим за мировыми тенденциями в области онкологии, изучаем современные теории, но не можем применять их. Не хватает технической базы и практики. Мы в замкнутом цикле. Общаемся только друг с другом", — рассказала журналистам хирург Рубах Маджин.

В Латакии функционирует один из немногих в крупных городах онкологический диспансер. Недавно для него была закуплена новая техника.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>