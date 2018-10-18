На севере Сирии зафиксировали незаконные раскопки античного наследия

ДАМАСК, 18 окт — РИА Новости. Иностранные специалисты ведут незаконные раскопки античного наследия с последующим их разграблением на оккупированных территориях на севере и северо-востоке Сирии, в том числе в Манбидже, заявил агентству SANA директор управления культурного наследия и музеев Сирии Махмуд Хаммуд.

"У нас есть информация о проведении незаконных раскопок в районе Африна и Неби Хури (античного города Кир – ред.) в окрестностях Алеппо, проводимых поддерживаемыми Турцией террористическими группировками. Также раскопки проводятся на исторических курганах", — сказал Хаммуд.

"Прибывшие из Идлиба граждане сообщают о присутствии большого числа иностранных специалистов по раскопкам в Манбидже, Африне и Идлибе, а также в районах вокруг Ракки, их работа проходит с согласия и при участии SDF, поддерживаемых Вашингтоном и занимающихся кражей и разграблением обнаруженных ценностей", — рассказал он.

Рядом с Манбиджем находятся руины древнего города Иераполя. Хаммуд отметил, что управление получило сведения о том, что в ходе раскопок в Манбидже были обнаружены исторические мозаики.

По словам Хаммуда, управление уже связалось с ответственными лицами и с МИД Сирии, чтобы ведомство обратилось с жалобой в ООН, а также связалось с ЮНЕСКО.

Районы на северо-востоке Сирии находятся под контролем созданного на основе курдских отрядов альянса "Сирийских демократических сил" (SDF), который поддерживают США. Дамаск ранее заявлял, что считает их действия незаконными. В июле и августе делегация политических представителей SDF посещала Дамаск для переговоров с властями, СМИ сообщали о прибытии делегации в октябре.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют боевики "Сирийской свободной армии" (ССА). Президент Турции Тайип Эрдоган 18 марта заявил о переходе города Африн под контроль турецкой армии и ССА. Власти Сирии осудили действия Турции в Африне, заявив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

На юго-западе провинции Идлиб по большей части действуют бандформирования, сформированные из местных жителей. Более сложная ситуация на западе Идлиба, где территорию контролирует террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*.

В начале июня Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в сирийском Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* в июне 2016 года. Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает курдские отряды самообороны (YPG) пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. Турецкие военные приступили к патрулированию в районе Манбиджа 18 июня. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже. МИД Сирии назвал ситуацию в Манбидже нарушением резолюций ООН.

*Террористические организации, запрещенные в России.

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