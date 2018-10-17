Наумкин: Де Мистура может успеть создать конституционную комиссию Сирии

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, который планирует в конце ноября оставить пост, может успеть сформировать конституционную комиссию к своему уходу, заявил РИА Новости политический де Мистуры в 2016-2018 годах Виталий Наумкин.

Ранее в среду де Мистура заявил, что покинет свой пост в конце ноября. По его словам, он уйдет с поста "в последнюю неделю ноября". Де Мистура объяснил свое решение причинами "личного характера". Он также добавил, что надеется за оставшийся месяц добиться прогресса в сирийском урегулировании, в частности, по вопросу создания конституционного комитета.

"Я думаю, что он попытается что-то сделать в ноябре, потому что ему важно уйти с пониманием того, что он чего-то добился, скажем, собралась конституционная комиссия", — заявил Наумкин в кулуарах заседания клуба "Валдай" в Сочи.

Он отметил, что поступил бы так сам на его месте.

"Я бы так сделал на его месте, я же не владею всей информацией, если сейчас есть договоренность определенная, учитывая то, что сегодня (президент РФ Владимир) Путин сказал с (египетским лидером Абдель Фаттахом) ас-Сиси, что надо скорее", — добавил Наумкин.

Ранее в среду ас-Сиси по итогам переговоров с Путиным заявил, что стороны "договорились призвать спецпосланника ООН по Сирии ускорить процесс формирования конституционной комиссии в самое ближайшее время".

"Сейчас уже октябрь. Предположим, есть договоренность о том, что худо-бедно в декабре соберется комиссия. Я бы сделал так, что представил бы нового (спецпосланника), если даже будет принято решение, утвержден уже он будет генсеком, представил бы нового человека, который приступил бы к работе с 1 декабря, и завершил бы на той ноте, что он все-таки собрал эту конституционную комиссию, а дальше, может, она три года будет работать", — заявил Наумкин.

На уточняющий вопрос, считает ли он, что де Мистура сделает именно так, Наумкин ответил утвердительно.

"Я думаю, что он так сделает. Есть шанс, что в ноябре что-то произойдет. Он не может уйти, потерпев поражение", — добавил собеседник агентства.