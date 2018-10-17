В двух сирийских провинциях зафиксировали нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксированы в сирийской провинциях Латакия и городе Алеппо, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).
Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
Кроме того, в районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Ходер и Эс-Сахур города Алеппо проведена адресная благотворительная помощь: переданы продовольственные наборы 15 семьям погибших сирийских военнослужащих.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>