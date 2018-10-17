В двух сирийских провинциях зафиксировали нарушения режима прекращения огня

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Нарушения режима прекращения огня за прошедшие сутки зафиксированы в сирийской провинциях Латакия и городе Алеппо, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС).

"В течение суток зафиксированы обстрелы населенного пункта Икко (дважды) провинции Латакия, населенный пункт Маарата (дважды) провинции Алеппо и квартала научно-исследовательского центра города Алеппо. Кроме того, зафиксированы два обстрела позиций правительственных сил у населенного пункта Тадеф провинции Алеппо", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны РФ.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

Также добавляется, что за прошедшие сутки представители российского Центра провели благотворительную акцию в районе Саад Аль-Ансари на юго-западной окраине города Алеппо, в ходе которой нуждающимся жителям роздана тонна свежего хлеба.

Кроме того, в районах Шайбан-Паша, Шейх-Фарс, Эль-Кадисия, Шейх-Ходер и Эс-Сахур города Алеппо проведена адресная благотворительная помощь: переданы продовольственные наборы 15 семьям погибших сирийских военнослужащих.

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