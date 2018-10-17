ООН, 17 окт — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что "Белые каски" представляют собой угрозу безопасности региональных государств, призвав "западных покровителей" забрать их к себе.

"Часть "белокасочников" была вывезена из Сирии, однако не все западные покровители спешат разбирать своих клиентов, проанализировав из личные дела. "Белые каски" представляют собой угрозу безопасности региональных государств, поэтому просим — забирайте их к себе поскорее, всех. Желаем успеха в их интеграции в демократическое общество", — сказал Небензя, выступая на заседании СБ ООН по Сирии.

Ранее в МИД Иордании сообщили, что около 300 членов организации "Белые каски", действующей в Сирии, покинули Иорданию, где временно находились, чтобы переселиться в западные страны. Указывается, что Великобритания, Германия и Канада ранее передали Амману подтверждение, что обязуются их разместить в течение трех месяцев. Сообщается, что общее число вошедших тогда в королевство членов организации с их семьями составило 422 человека, и за это время родились еще шесть детей.

В июле пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию.

Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

В МИД России ранее называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за апрельскую провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>