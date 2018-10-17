ООН, 17 окт — РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что "Белые каски" представляют собой угрозу безопасности региональных государств, призвав "западных покровителей" забрать их к себе.
Ранее в МИД Иордании сообщили, что около 300 членов организации "Белые каски", действующей в Сирии, покинули Иорданию, где временно находились, чтобы переселиться в западные страны. Указывается, что Великобритания, Германия и Канада ранее передали Амману подтверждение, что обязуются их разместить в течение трех месяцев. Сообщается, что общее число вошедших тогда в королевство членов организации с их семьями составило 422 человека, и за это время родились еще шесть детей.
Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.
В МИД России ранее называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за апрельскую провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.
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