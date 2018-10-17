Небензя рассказал о выполнении договоренностей России и Турции по Идлибу

ООН, 17 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что договоренность РФ и Турции по сирийскому Идлибу дала ощутимый положительный эффект, меморандум выполняется.

"Хочу вас проинформировать: меморандум в целом выполняется. И наши турецкие коллеги прилагают к его исполнению большие усилия. Ряд оппозиционных группировок объявили о поддержке сочинского меморандума. Демилитаризованную зону покинули более тысячи боевиков. В значительном количестве выведена тяжелая военная техника", — сказал он в ходе заседания Совбеза ООН по Сирии.

Он добавил, что сорвать исполнения меморандума пытаются экстремистские группировки, в частности Джебхат ан-Нусра*. К террористам будут применяться крайние меры воздействия. Тем, кто готов порвать с радикалами, дается шанс вернуться в нормальное общество, подчеркнул он.

Небензя призвал уважать суверенитет Сирии и не рассматривать отдельные территории страны как регионы с отдельными законами и порядками.

По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Путина, стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.

*Запрещённая в России террористическая организация

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