Небензя рассказал о выполнении договоренностей России и Турции по Идлибу

ООН, 17 окт – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что договоренность РФ и Турции по сирийскому Идлибу дала ощутимый положительный эффект, меморандум выполняется.
Он добавил, что сорвать исполнения меморандума пытаются экстремистские группировки, в частности Джебхат ан-Нусра*. К террористам будут применяться крайние меры воздействия. Тем, кто готов порвать с радикалами, дается шанс вернуться в нормальное общество, подчеркнул он.
По итогам переговоров президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана в Сочи 17 сентября министры обороны двух стран подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации. По словам Путина, стороны должны к 15 октября создать демилитаризованную зону вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции с правительственными войсками глубиной 15-20 километров с выводом оттуда радикально настроенных боевиков, а к 10 октября осуществить вывод из этой зоны тяжелого вооружения, в частности, всех танков, РСЗО, артиллерии всех оппозиционных группировок.
*Запрещённая в России террористическая организация
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