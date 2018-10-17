ООН, 17 окт – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что создание искусственных сроков формирования конституционного комитета Сирии контрпродуктивно.

"Мы, как и другие партнеры, хотим, чтобы формирование комитета произошло как можно скорее, но погоня за искусственными сроками в данном случае контрпродуктивна", — сказал Небензя.

По его словам, эти "искусственные сроки искусственно нагнетаются".

"У меня вопрос, а почему мы не ставим сроков в урегулировании других кризисов, в палестино-израильском урегулировании, в Йемене, Ливии, давайте и там также громко и горячо требовать немедленного урегулирования и установления дедлайна, не сообразуясь ни с интересами сторон, ни со сложившейся ситуацией", — сказал Небензя.

"Чтобы процесс был заслуживающим доверия, должно быть согласие всех сторон, а это занимает время, так что придется потерпеть. Надо просто уважать партнеров, а не требовать от них согласия на то, что устраивает вас, а не стороны, непосредственно вовлеченные в переговоры", — сказал представитель России.

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