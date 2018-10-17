Небензя назвал борьбу с терроризмом предлогом для нахождения США в Сирии

ООН, 17 окт – РИА Новости. Борьба с терроризмом является лишь предлогом для нахождения коалиции во главе с США в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по Сирии.

"Представитель США задавался вопросом о мотивах российского присутствия и действий в Сирии. Отвечаю: Россия находится в Сирии по приглашению ее законного правительства, цель: оказание помощи в Сирии в борьбе с международным терроризмом. Других целей и мотивов у нас нет. Позволю себе задать встречный вопрос, а на каком основании в Сирии находятся Соединенные Штаты и каковы ваши мотивы: борьба с терроризмом или создание квазигосударственых образований на территории суверенной страны и плацдарма для неких будущих действий в регионе?", — сказал Небензя на посвященном ситуации в Сирии заседании СБ ООН.

"На территории Сирии создаются и расширяются военные базы, …на северо-востоке Сирии на левом берегу Евфрата идет насильственная перекройка демографического состава, борьба с оставшимися изолированными очагами ИГИЛ* идет ни шатко, ни валко, будто задача окончательно победить террористов и не ставится", — описал ситуацию представитель РФ.

"Эта неопределенность лишь подтверждает наши давние подозрения, что противодействие терроризму является лишь предлогом для сохранения военного присутствия в Сирии", — добавил он.

*Запрещённая в России террористическая организация

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