Небензя назвал борьбу с терроризмом предлогом для нахождения США в Сирии

ООН, 17 окт – РИА Новости. Борьба с терроризмом является лишь предлогом для нахождения коалиции во главе с США в Сирии, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ ООН по Сирии.
"На территории Сирии создаются и расширяются военные базы, …на северо-востоке Сирии на левом берегу Евфрата идет насильственная перекройка демографического состава, борьба с оставшимися изолированными очагами ИГИЛ* идет ни шатко, ни валко, будто задача окончательно победить террористов и не ставится", — описал ситуацию представитель РФ.
"Эта неопределенность лишь подтверждает наши давние подозрения, что противодействие терроризму является лишь предлогом для сохранения военного присутствия в Сирии", — добавил он.
*Запрещённая в России террористическая организация
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