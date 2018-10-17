В МИД оценили вклад де Мистуры на посту спецпосланника ООН

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. МИД РФ ценит вклад Стаффана де Мистуры в дело урегулирования в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

"Безусловно, мы ценим вклад его как профессионала, как специалиста, дипломата в сирийском урегулировании, в процесс переговоров", — сказала Захарова.

"Это человек, к которому прислушивались и конфликтующие стороны, и международные посредники", — добавила она.

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил, что покинет свой пост в конце ноября. По его словам, он уйдет с поста "в последнюю неделю ноября". Де Мистура объяснил свое решение причинами "личного характера". Он занимает этот пост с июля 2014 года.

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