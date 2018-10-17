США призвали к немедленному созыву комитета по конституции в Сирии

ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости. США призывают к немедленному созыву в Женеве комитета по разработке конституции в Сирии, заявил в рамках заседания Совбеза ООН зампред США в ООН Джонатан Коэн.

"Сегодня у нас есть окно возможностей для политического решения в Сирии, мы должны его использовать… Мы настойчиво призываем к началу работы заслуживающего доверия, всестороннего конституционного комитета, который начнет целенаправленную работу по разработке сирийской конституции. Этот комитет создаст базу для свободных и независимых выборов в Сирии под наблюдением ООН. Этот процесс должен быть открыт и для тех, кто вынужден был покинуть страну из-за конфликта… Сегодня я выражаю мнение большинства в Совбезе, что конституционный комитет должен быть созван в Женеве немедленно", — сказал он.

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