В МИД выразили обеспокоенность ситуацией на северо-востоке Сирии

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Россия обеспокоена ситуацией на северо-востоке Сирии, где США и их союзники из числа курдских формирований пытаются создать квазигосударство, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Продолжает вызывать обеспокоенность ситуация на северо-востоке Сирии, где американцы, опираясь на своих союзников из числа курдов, пытаются создавать квазигосударственные структуры правления взамен законной власти сирийского государства", — сказала Захарова на брифинге.

Она добавила, что деятельность этих структур не отличается эффективностью и вызывает протесты местного населения. Захарова добавила, что на днях террористическая группировка "Исламское государство"* захватила несколько сотен мирных жителей в оставленной курдами лагере Аль-Бахра и уже успела казнить 10 заложников.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>