СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Россия и Египет намерены призвать спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуру ускорить формирование конституционной комиссии Сирии, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

"В этом контексте договорились призвать спецпосланника ООН по Сирии ускорить процесс формирования конституционной комиссии в самое ближайшее время в качестве важного шага для создания необходимых условий по возобновлению политических переговоров и достижению всеобъемлющего политического решения, которое удовлетворило бы законные надежды братского народа Сирии при сохранении территориальной целостности сирийского государства", — заявил он после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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