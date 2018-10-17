МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российская сторона на встрече с американскими партнерами объясняет ошибочность их курса в Сирии, разговор в таком принципиальном ключе состоится и на следующей неделе в ходе визита в Москву помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Мы, как и раньше, подробно, аргументированно, с фактами, с экскурсами в историю, которая, к сожалению, американских коллег мало чему учит, излагаем наш подходы, объясняем американцам, в чем мы видим ошибочность их линии применительно к Сирии, но и в более широком плане. Уверен, что разговор в таком принципиальном ключе состоится и в ходе пребывания в Москве помощника президента США по национальной безопасности на следующей неделе",- сказал Рябков.

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