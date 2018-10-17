В Госдуме оценили возможное введение США санкций за восстановление Сирии

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Введение санкций со стороны США против России и Ирана за восстановление Сирии станет для Америки саморазоблачением и покажет истинные цели, преследуемые этой страной в САР, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию действий в Сирии, которая подразумевает введение санкций против российских и иранских компаний, участвующих в восстановлении Сирии. По данным телеканала, стратегия не подразумевает прямых столкновений с подконтрольными Тегерану отрядами, так как американские военные в Сирии могут атаковать иранские силы только в случае самообороны. Вместо этого в плане делается упор на "политические и дипломатические усилия по вытеснению вооруженных сил Ирана из Сирии" путем оказания финансового давления.

"В случае, если США введут санкции против компаний, участвующих в восстановлении Сирии, это станет саморазоблачением и демонстрацией истинных целей американской миссии в этой стране. США сами саботируют процесс восстановления инфраструктуры, разрушенной Сирии, и всячески препятствуют участию других стран в оказании помощи сирийскому народу", — цитирует Железняка его пресс-служба.

По словам политика, намерение США лишний раз доказывает, что Вашингтон не заинтересован в разрешении сирийского кризиса и хочет как можно дольше сохранять в стране напряженность. По мнению парламентария, европейским партнерам США нужно понимать, что, не желая оказывать помощь сирийцам в восстановлении разрушенной инфраструктуры и налаживании нормальной жизни, они провоцируют разрастание конфликта, новые волны беженцев в Европу и миграционные проблемы.

"Безответственная и близорукая политика еврочиновников крайне негативно будет отражаться на социально-экономической ситуации в странах Европы и прямо влиять на снижение доверия европейцев к властям", — отметил Железняк.

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