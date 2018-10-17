МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Возможные американские санкции против России и Ирана за восстановление Сирии похожи на шантаж, чтобы побудить Россию выдавить Иран с территории САР, считает член Европейского общества иранистов, директор Центра африканских исследований РУДН, доктор исторических наук профессор Владимир Юртаев.

Ранее американский телеканал NBC со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию действий в Сирии, которая подразумевает введение санкций против российских и иранских компаний, участвующих в восстановлении Сирии. По данным телеканала, стратегия не подразумевает прямых столкновений с подконтрольными Тегерану отрядами, так как американские военные в Сирии могут атаковать иранские силы только в случае самообороны. Вместо этого в плане делается упор на "политические и дипломатические усилия по вытеснению вооруженных сил Ирана из Сирии" путем оказания финансового давления.

Эксперт, упомянув в том числе ранее введенные санкции против 20 иранских компаний и банков за поддержку ополчения "Басидж" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отметил, что эти санкции можно рассматривать в увязке, в контексте неразрывной целостности с политикой американцев в отношении урегулирования сирийского кризиса, направленного на выдавливание из этого процесса – Ирана и России.

В связи с эти иранист отметил, что сейчас начинает вырисовываться неожиданно новая ситуация — любые санкции против Ирана странным образом начинают смыкаться с санкциями против России: американцы одним выстрелом пытаются убить двух зайцев.

"Безусловно (американцы попытаются использовать Россию для давления на Иран. — Прим. ред.), я поэтому и говорю о смычке – получается… если вы содействовать будете продавливанию нашего решения о том, чтобы иранцы ушли из Сирии полностью, может, тогда на вас (санкционный. — Прим. ред.) козырек не обрушится", — сообщил Юртаев в беседе с РИА Новости.

Выдавливая Россию из Ближнего Востока, американцы создают ситуацию, когда уже любая санкционная мера одновременно бьет и по Москве, и по Тегерану, добавил он, указав: "Это напоминает только шантаж".

По его словам, смычка двух санкционных полей чревата тем, что не Иран будет виноват, что не уходит из Сирии, а Россия.

В целом, отметил иранист, принуждать уйти из Сирии желающих помочь просто неэтично с учетом того, до какого уровня уничтожения государственности, экономики и хозяйства довел Сирию в результате безответственный подход американцев и союзников, подстрекавших к войне в САР.

В связи с этим, отметил эксперт, сначала все равно надо думать о том, чтобы создать условия для мирного хозяйства в Сирии, а для этого надо хотя бы "разминировать" Сирию.

"Никто почему-то, кроме России, не решает эту проблему, а обсуждают вопрос, как России не участвовать в восстановлении Сирии. Сначала надо сделать так, чтобы в Сирии появилась хотя бы возможность ходить нормально по земле, не опасаясь наступить на мину", — добавил Юртаев.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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