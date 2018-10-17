Эксперт рассказал о ситуации вокруг создания конституционной комиссии Сирии

СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Страны-гаранты "астанинского процесса" по сирийскому урегулированию (Россия, Иран, Турция) могут обсудить вопрос регламента работы будущей конституционной комиссии по Сирии на новом саммите, заявил академик РАН Виталий Наумкин.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью РИА Новости заявил, что у стран-гарантов астанинского процесса есть проект правил и процедур работы будущей конституционной комиссии Сирии, это обсуждается со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.

"Регламент обсуждается, поскольку ООН отвечает за переговорный процесс, регламент обсуждается и между странами-гарантами, и между участниками конфликта. Причем тут разная роль стран тройки гарантов. Например, Турция больше связана с оппозицией, имеет большую ответственность, как договариваться с оппозицией. Россия больше связана с правительством, с которым Турция не контактирует, но мы работаем в связке. Мы сотрудничаем в этом направлении и с Ираном тоже, но повторяю, идут контакты с офисом де Мистуры, и эта многосторонняя дипломатия, которая, может быть, приведет к тому, что будет новый саммит стран-гарантов — я не исключаю, что будет новый саммит", — заявил Наумкин РИА Новости в кулуарах заседания клуба "Валдай" в Сочи.

По его словам, в вопросе формирования конституционной комиссии "идет процесс с открытым финалом". "Он должен завершиться успехом, каким он будет, не могу предсказать, но он будет", — добавил он.

Он также прокомментировал заявление главы МИД Сирии Валида Муаллема, что конституционная комиссия до сих не начала свою работу из-за, по его словам, негативного влияния малой группы (США, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия, Иордания и Египет) на офис де Мистуры.

"Да, многие из членов этой группы ангажированы, но малая группа существует — это три влиятельнейших западных государств (США, Великобритания, Франция) и очень влиятельных государства региона (Саудовская Аравия, Иордания и Египет). С этими государствами у России есть очень тесные отношения", — заявил он, напомнив, что в Сочи в среду пройдет встреча президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси с российским лидером Владимиром Путиным.

"Не считаться с этим нельзя. Эта малая группа вырабатывает свои предложения, которые, может быть, расходятся с нашими представлениями о том, что должно делаться. Но мы заявляли, российские дипломаты заявляли, что они открыты к диалогу, к взаимопониманию, но навязывать какие-то решения сирийцам, в том числе и те, которые предлагаются "малой группой", "большой группой", это никто не собирается делать. И мы это не делаем", — отметил он.

Наумкин подчеркнул, что "предложения какой-либо стороны не носят обязательного характера, это только предложения". "Но, конечно, надо поддерживать контакты, обсуждать", — добавил собеседник агентства.

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