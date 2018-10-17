Россия примет меры в случае санкций против российских компаний в Сирии

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Россия обязательно ответит зеркальными продуманными мерами в случае введения США санкций против российских компаний, участвующих в восстановлении Сирии, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает новую стратегию действий в Сирии, которая подразумевает введение санкций против российских и иранских компаний, участвующих в восстановлении Сирии, сообщает американский телеканал NBC со ссылкой на источники.

"Если такие действия будут, Россия непременно ответит зеркально. Ответные меры будут абсолютно продуманными, взвешенными, но будут обязательно", — заявил Джабаров.

Он назвал планы Вашингтона по санкциям против российских компаний "аморальными".

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