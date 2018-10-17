СОЧИ, 17 окт — РИА Новости. Конституционная комиссия по Сирии может быть сформирована до конца текущего или в начале 2019 года, заявил академик РАН Виталий Наумкин.

"Я думаю, что до конца 2018 году или во всяком случае в начале 2019 года это возможно, потому что делается все для того, чтобы ускорить этот процесс", — заявил Наумкин РИА Новости в кулуарах заседания клуба "Валдай" в Сочи.

Он подчеркнул, что Россия при этом выступает с принципиальной позицией — нужно "делать все, чтобы все произошло как можно скорее, но не навязывать никаких временных рамок".

"Как наши западные партнеры говорят: 15 ноября не сделают, мы санкции введем. Россия это не примет, и это неприемлемо", — добавил он.

Говоря о сложностях в процессе формирования комиссии, собеседник агентства отметил, что предметом переговоров сейчас остается персональный состав конституционной комиссии, процедура ее работы, процесс принятия решения. Он напомнил, что по решению Конгресса сирийского народа в Сочи конституционная комиссия будет состоять из трех равных частей — представителей правительства, оппозиции и гражданского общества.

Наумкин подчеркнул, что решающее право голоса в формировании третьей части отдано офису специального представителя ООН Стаффану де Мистуры и именно "здесь наибольшее число разногласий и споров".

"Проблема есть, конечно, каждый хочет протолкнуть своих — правительство своих, оппозиция своих. Гражданское общество — это та часть, которая не должна быть подконтрольна ни одной из сторон, но члены этой части конституционной комиссии должны быть приемлемы для всех сторон, поэтому так трудно согласовывать", — пояснил он.

Тем не менее Наумкин выразил уверенность, что "все это решаемо, это будет обязательно решено и конституционная комиссия будет создана". "А процедуры — как она будет работать, будет ли вся комиссия собираться или какая-то часть, которая будет регулярно собираться — это процедуры, сейчас обсуждать это бессмысленно, это решаемо", — добавил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

Урегулирование обсуждается на площадках Астаны и Женевы, а прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционной комиссии, которая будет работать в Женеве.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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