Российские военные помогают восстанавливать сирийскую провинцию Дераа

ДЕРАА (Сирия), 17 окт — РИА Новости. Российские военнослужащие помогают сирийцам восстанавливать недавно освобожденную от боевиков провинцию Дераа, рассказал журналистам представитель вооруженных сил РФ в Сирии генерал-майор Владимир Устинов.

По его словам, военные РФ решают задачи по выполнению взаимодействия властей с населением. "Надо знать их проблемы. А проблемы есть. На сегодня это здравоохранение, снабжение продовольствием, восстановление водонасосных станций, подача воды и электрообеспечение. Но они решаются", — сказал генерал.

Устинов сказал, что взаимопонимание с сирийскими властями есть, так как люди хотят мира.

"Сейчас непосредственно, вы видите, восстанавливаются производства, дома, магазины. Наша задача как военных здесь — проводить мониторинг обстановки постоянно, положения дел. Но сегодня, в том числе, моментом урегулирования вот этой постконфликтной обстановки является разминирование местности, объектов, содействие и оказание помощи, в том числе и сопровождение гуманитарных грузов, которые сюда прибывают, а также содействие людям, которым необходима помощь. Важны методы интеграции участников боевых действий в мирную жизнь, это одна из главных проблем ситуации", — сообщил Устинов.

Генерал особо отметил работу начальников местных департаментов здравоохранения и образования, а также ведомств, которые принимают участие в восстановлении производства и мирной жизни.

"В общем, стоит такая наша задача — совместно с местными органами власти ускорить этот процесс, чтобы добиться результата и всему миру показать, что война прошла, здесь в Сирии, именно конкретно, где началась война (война в Сирии началась с восстания в городе Дераа — ред.), здесь в этом районе дети учатся, и остальные вопросы решаются", — сказал генерал.

Глава департамента здравоохранения провинции Дераа Ашраф Берму рассказал журналистам о текущей ситуации с медицинской помощью в регионе.

"Всего в провинции Дераа до войны было 97 больниц и поликлиник. Многие пострадали от боевиков. Мы сразу же приступили к восстановлению медицинских учреждений в освобожденных районах. Сейчас пациентов принимают в 77 больницах из этих 97. Продолжаем работы по восстановлению медицинских учреждений. Абсолютно все, обратившиеся за медицинской помощью, ее получают", — сказал он.

Глава департамента образования провинции Мухаммед Одал рассказал о начале нового учебного года после освобождения региона.

"Абсолютно все школы в освобожденных районах приступили к обучению детей. Сейчас в провинции их 778. Школы есть в каждом населенном пункте. Были уничтожены или повреждены 373 школы. Часть отремонтирована. Дети из тех (школ – ред.), что не успели отстроить, переведены в уцелевшие. Был составлен план по ремонту школ — в первую очередь брались за восстановление тех, которые находились в районе боев и откуда детей было бы далеко везти в уцелевшие школы. Таким образом, уже отремонтированы и возобновили свою работу 60 школ", — рассказал он.

Сирийская армия в конце июля завершила операцию по освобождению провинции Дераа, также под контролем Дамаска полностью находятся соседние провинции Сувейда и Кунейтра. Большая часть городов и поселений, а также вся граница с Иорданией и оккупированными Израилем Голанскими высотами перешла под контроль сирийской армии без боя.

Благодаря военной дипломатии российских офицеров боевики незаконных бандформирований сложили оружие, получили амнистию и перешли на сторону сирийской армии. Часть радикально настроенных боевиков, которая отказалась от примирения, была вывезена вместе с семьями в провинцию Идлиб.

По информации российского Центра приема, распределения и размещения беженцев в Сирии всего с 18 июля 2018 года на территории Сирийской Арабской Республики восстановлены 247 образовательных и 105 медицинских учреждений, отремонтированы пять автомобильных мостов и 705 километров автомобильных дорог, проложены 634 километра линий электропередач, введены в эксплуатацию 95 объектов водоснабжения, 97 хлебопекарен, 102 электроподстанции и 33 промышленных предприятия.

В настоящее время в 278 населенных пунктах провинций Алеппо, Дамаск, Дейр-эз-Зор, Латакия, Хама, Хомс ведутся работы по восстановлению и ремонту 173 школ, 154 дошкольных учреждений, 148 хлебопекарен, 170 водонасосных станций, 155 электроподстанций, 148 медицинских учреждений, 1 849 жилых домов и 82 культовых сооружений.

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