В США сообщили, что их союзники в Сирии удерживают 700 боевиков

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Союзные США формирования в Сирии удерживают сотни боевиков, подозреваемых в принадлежности к террористическим группировкам, заявил во вторник председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

По словам Данфорда, выступавшего на конференции в Вашингтоне, на данный момент речь идет примерно о 700 боевиках из более чем 40 стран. Данфорд призвал судить этих боевиков в тех странах, откуда они прибыли в Сирию.

"Прогресс в возвращении этих боевиков домой для уголовного преследования задерживается политическими осложнениями и недостатком юридических обоснований. Нам нужно найти пути к тому, чтобы решить этот вопрос и помешать этим задержанным стать главарями будущих экстремистских организаций", — сказал Данфорд.

Также, по его словам, число иностранных боевиков, которые едут в Сирию, удалось сократить примерно до 100 в месяц.

США ранее призывали страны-союзники, из которых боевики ехали в Сирию, принимать пленных боевиков обратно и судить их самостоятельно, а также самим заботиться об их содержании и обеспечивать, чтобы они не вернулись в Сирию.

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