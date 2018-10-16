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Война в Сирии
Война в Сирии

Российские журналисты прогулялись по старому городу Алеппо

(обновлено: 17:58 16.10.2018)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкДом на площади возле цитадели в АлеппоДом на площади возле цитадели в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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АЛЕППО (Сирия), 16 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Цитадель, построенная сотни лет назад Сейфом-Ат-Доуля, подсвечена разноцветными прожекторами по всему периметру. Смысла проводить светомаскировку нет. Война для этого исторически и стратегически важного места в сирийском Алеппо закончилась два года назад.

Согласившись на ночную прогулку по историческому центру Алеппо, где возвышается цитадель, Мохаммед из местного ополчения, он же в роли сопровождающего, начинает сборы, как на свадьбу. Снимает полевой камуфляж, бреется, облачается в джинсы и рубашку.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкПлощадь напротив цитадели в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Площадь напротив цитадели в Алеппо

С осени 2016 года город заметно преобразился. Возле католического монастыря недалеко от известной всем военным журналистам гостиницы "Пулман" красуется каскад из двух фонтанов. На перекрестках, как рождественские фонарики, работают отрегулированные светофоры, такое не на каждой улице в Дамаске увидеть можно.

Жители обещали

Вспоминается разговор с представителями местной интеллигенции и предпринимателями под минометным обстрелом армянского квартала Мидан. Они тогда обещали, что, как закончатся боевые действия, восстановят центр Алеппо за три года.

По всей видимости, они держат слово. Практически все дороги деблокированы, на площади перед гостиницей "Шератон" уже исправлены часы на городской башне. А больше всего заметно отсутствие раздражающего звука дизельных генераторов.

Алеппо несколько лет находился практически в осадном положении. Боевики отрезали электроснабжение, и весь город жил на дизельных электрогенераторах.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМестные жители в кафе на площади возле цитадели в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Местные жители в кафе на площади возле цитадели в Алеппо

Красиво и вкусно

К самому центру города можно доехать на машине по мощеной улице. Вся историческая часть Алеппо практически полностью разрушена. Но восстановление идет и днем и ночью, при этом соблюдается полная чистота улиц. Их, наверное, моют шампунем каждый вечер.

Под городской крепостью в полуразрушенных зданиях открыты рестораны, выполненные в арабском стиле, с восточными люстрами, медными подносами и коврами на стенах. Все лучшее для туристов, как говорится.

Хозяин одного из заведений умудрился восстановить двухэтажное здание и оборудовать крышу для посетителей с видом на главную достопримечательность города. Первый послевоенный "алеппский руфтоп", если можно так выразиться.

Ресторанчики на крышах старых двух- или трехэтажных зданий в центре Алеппо идея не новая. Еще лет 20 назад, посещая эти места, можно было отведать несколько видов знаменитого алеппского кебаба с "Казузой" (сладкий газированный напиток сирийского производства).

К главному входу цитадели подъезжаем на машине, точнее паркуем ее на специально оборудованной стоянке в двух минутах ходьбы. Напротив величественного сооружения — разрушенные здания и мечети. Эта часть города практически до самых последних дней войны находилась под контролем террористов, оттуда же снайперы выискивали удобные позиции для ведения огня и копали тоннели к позициям армии, чтобы их взорвать.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМужчина с кальяном на площади возле рынка в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Мужчина с кальяном на площади возле рынка в Алеппо

Кукуруза и кальян

Сейчас даже в темное время суток на площади у цитадели множество людей. Местные и приезжие семьями сидят на лавочках, парапетах и даже на бордюре тротуара.

Чувства праздника создают многочисленные тележки с барахлом и мигающими лампочками разного цвета, другие умельцы предлагают сладкую вату, кукурузу и "турмус" (разновидность бобов, подается с лимоном и специями) и конечно кальян, который курят и стар и млад, и девушки в платочках и без — это курительное устройство, наверное, является неотъемлемой частью Сирии, которая всегда есть у сирийца, где бы он ни был.

Лабиринты

Самое интересное ждет впереди. В метрах 50 от главного входа в крепость и по левую руку бросается в глаза маленькая лавка, где предлагаются национальные накидки и изделия из бараньей кожи.

Товар, к несчастью продавца, нас мало заинтересовал, но за лавкой уходила вглубь под "османскими" сводами старая рыночная улочка.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМальчик на площади возле цитадели в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Мальчик на площади возле цитадели в Алеппо
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМестные жители на площади рядом с цитаделью в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Местные жители на площади рядом с цитаделью в Алеппо

Запретных знаков нет, значит, можно идти "на разведку". Это один из входов и выходов в старый арабский рынок, до войны он был самым большим на Востоке. После поджога террористов горело тут все несколько дней.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкЦитадель Алеппо и площадь напротив цитадели
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Цитадель Алеппо и площадь напротив цитадели

Улица ночью кажется тоннелем, в свете телефонного фонарика разглядываем по бокам маленькие лавки, уже расчищенные от завалов и мусора. В глубине большое помещение, высота потолка не уступает масштабам Голубой мечети в Стамбуле. Оттуда несколько дорог и выход во внутренний двор.

"Представляешь, семь лет назад в это время тут ходили тысячи туристов, все эти палатки были открыты, стони огней, ковры, духи, золото, медь, ароматы специй, шум и гам — таким насыщенным жизнью был наш Алеппо", — говорит Мохаммед, осматривая узкие ответвления широкой крытой улицы.

Решаем завернуть в один из пролетов. Внутри двор, вход в здание, выход на открытую улицу. Во дворе большое дерево мешает разглядеть всю внутреннюю территорию. Выходим через здание и оказываемся с другой стороны цитадели. Уже на той части центра, которую в войну контролировала армия.

"Узнаешь знакомые места? Как хитро мы вышли. Отсюда мы перебегали к дому, откуда шел тоннель в цитадель", — говорит с улыбкой ополченец.

Действительно, здесь раньше стояла сожженная машина скорой помощи, а по углам были оборудованы огневые позиции.

Этой ночью улица по-прежнему безлюдная, но чистая до блеска, как и главные дороги сирийского мегаполиса.

© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкМестный житель на площади возле цитадели в Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Местный житель на площади возле цитадели в Алеппо

Возвращаемся вдоль цитадели к продавцу кожей и накидками — замыкаем "экскурсионный круг".

Мужчина в национальной одежде, увидев нас, уже встречает, как старых знакомых. Рассказывает о своем деле, о том, как было страшно еще совсем недавно.

Возвращаемся в направлении армянского квартала, где нас ждут пожаренные на углях "касталета" из молодого барашка, домашние оливки в собственном масле из окрестных садов и множество других яств.

Но все мысли о восточной кухне не могут пересилить удивление от увиденного еще одного фонтана, на одной из площадей исторического центра. Отреставрированное сооружение светится и переливается струями воды между рассыпанными войной зданиями. Когда-то эта площадь неоднократно становилась местом дуэли между снайперами террористов и правительственных сил.

Теперь город начинает приобретать все более привычное для него обличие.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

 

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