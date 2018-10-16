Эвакуированные из Сирии "Белые каски" все еще в Иордании, заявил Лавров

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Эвакуированные в июле с территории Сирии члены "Белых касок" пока не были приняты Канадой и странами Европы и остаются в Иордании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

В июле пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию.

"Прошло три месяца, они до сих пор там. По нашим данным, западные страны, которые обещали Иордании забрать этих людей и расселить их у себя в Европе и в Канаде, стали знакомиться с личными делами этих белокасочников и пришли в ужас. У них такое прошлое, которое наводит на мысль о том, что подобных людей с криминальными задатками в европейских странах уже боятся принимать", — заявил министр в интервью телеканалу Euronews.

"Все больше и больше фактов всплывает относительно того, что они напрямую связаны с ИГИЛ* и с "Джебхат ан-Нусрой"*, что они никакие не благотворители и работают они не по зову сердца, а за зарплату", — добавил он.

Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

В МИД России ранее называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за апрельскую провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.

*Террористические организации, запрещенные в РФ

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